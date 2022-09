Leticia Brédice, protagonista de un escándalo en la obra de Luciano Castro: "Me echaron"

El rumor de que Leticia Brédice había sido despedida de la obra de teatro que compartía con Luciano Castro, Natalie Pérez y Pablo Rago fue confirmado por la propia actriz a poco de que lo cuenten en Intrusos.

"Por decisión del elenco, del director Nelson Valente y la producción de Javier Faroni le pidieron que deje la obra", había revelado Laura Ubfal.

Entonces, desarrolló los motivos de la sorpresiva salida de Brédice de El Divorcio: "Fue por problemas internos, por cómo ella se presentaba a los ensayos. No estaba del todo en su eje. Hubo problemas en los ensayos con ella. (...) Fue bochornoso, hubo muchos problemas y le pidieron que por favor dejara el elenco".

Más sobre este tema Leticia Brédice mandó al frente sin filtro a Mariana Brey en vivo: "Siempre me invita para hacer un trío"

Al final, Laura Ubfal reveló qué actriz reemplazará a Leticia Brédice en la obra que compartía con Luciano Castro, Pablo Rago y Natalie Pérez: "Quien va a hacer ese rol, que es extraño porque no es actriz, es Carla Conte".

LA REACCIÓN DE LETICIA BRÉDICE ANTE EL DATO DE QUE LA ECHARON DEL ELENCO DE LUCIANO CASTRO

Apenas contaron el rumor de despido de Leticia Brédice de la obra que estelarizaba junto a Luciano Castro, Pablo Rago y Natalie Pérez, la producción de Intrusos se comunicó con la artista.

"¿¡Me echaron de dónde!? ¡Qué alegría! Yo no me voy de ningún lado, menos ahora que no es momento de los egos", enfatizó Brédice irónica.

Por otra parte, Leticia hizo una solapada crítica a sus compañeros por falta de solidaridad con ella y apuntó contra Nelson Valente, autor y director de El Divorcio: "Hay que tratar de hacer más alquimia entre los actores, tratar de ser más empáticos todo el tiempo. Pero a veces, si entrás en una compañía y el otro no empatiza con vos por H o por V, como actriz tengo la humildad de que si el director al segundo ensayo dice 'no quiero que venga más Leticia' yo me tengo que ir".