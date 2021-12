Letal respuesta de Wanda Nara cuando le preguntaron si hay famosos que quieren seducirla: "Yo no le escribo a casados"

En el regreso al país de Wanda Nara varias cámaras la esperaban para tener sus declaraciones después de la polémica con Mauro Icardi y la China Suárez. Siempre filosa, lanzó algunas frases punzantes contra la actriz.

“¿A vos te escriben famosos, cantantes?”, le preguntó el notero de Los Ángeles de la mañana a la mediática y ella reaccionó primero riéndose y después con una frase súper picante.

“No, yo no le escribo a casados. Ni les respondo. ¡Estoy casada, chicos! Tengo una familia”, lanzó, mientras que elegía no referirse al descargo que hizo la ex de Benjamín Vicuña en su entrevista con Alejandro Fantino. “Yo hablo de mí”, enfatizó.

Wanda Nara contó cómo tomaron sus hijos la polémica de Mauro Icardi y la China Suárez

Cuando le preguntaron en su llegada al Aeropuerto de Ezeiza por cómo habían vivido sus hijos la controversia mundial que se generó, Wanda lo minimizó.

“No tengo nada que explicarles. Son chicos que crecen en una familia donde es normal que a veces pasen estas situaciones. Generalmente pasa con chicas desconocidas, pero suelen pasar”, señaló.

“Fue la primera vez, pero sí hay chicas que escriben por Instagram y suele suceder”, afirmó.