Letal definición de Rodrigo Lussich sobre Mau y Ricky Montaner por su nominación a los Martín Fierro: "Son dos ladrones"

La aparición de Mau y Ricky Montaner entre los nominados a los premios Martín Fierro 2022, luego de más de dos años sin ceremonias por la pandemia de covid, generó una picante reacción de Rodrigo Lussich.

"Mau y Ricky son dos ladrones. Dos ladrones. Una revelación insólita", cuestionó el conductor de Socios del Espectáculo a los hermanos cantantes.

"¿Qué hicieron en La Voz Argentina Mau y Ricky?", continuó indignado Lussich.

La dupla está nominada en el rubro Jurados junto a Soledad Pastorutti, Lali Espósito y Ricardo Montaner, por sus roles en La Voz Argentina en competencia con La Academia, ShowMatch y MasterChef Celebrity.

Quien estaba como candidato a ganar la estatuilla como Revelación era Ricky Montaner, el esposo de Stefi Roitman, mano a mano contra Darío Barassi y Jay Mammon.

LA EXPLICACIÓN DE RODRIGO LUSSICH A LA NOMINACIÓN DE MAU Y RICKY MONTANER

Ante la decisión de Aptra de incluir a los hijos cantantes de Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Rodrigo Lussich dio una explicación.

"Es una treta para que vengan 20 figuras que no van a tener de otra forma. No hay manera de que salgan en otra terna si no están ahí", opinó el conductor.

"Entonces, los ponen como jurados para que vayan y ocupen una silla", afirmó.