Nancy Duré, letal sobre el regalo de Martín Redrado a Matilda Salazar: "Regalar dinero es desprecio"

Este jueves en Intrusos, Paula Varela mostró cómo fue el pedido de disculpas público que le hizo Martín Redrado a Luciana Salazar tras llegar a un acuerdo de palabra, y también reveló que el economista le regaló una suculenta suma de dinero a Matilda.

“Él quiere revincularse con Matilda. De hecho, el día del cumpleaños de la nena, que fue la semana pasada, él le mandó una abultada suma de dinero en dólares de regalo. A la nena le regaló dinero”, reveló Paula Varela.

“Luciana estaba feliz. La nena se puede comprar lo que quiera ahora: un auto, una casa”, agregó Varela sobre la cifra que le dio Redrado a la nena, de solo cuatro años. “Matilda tiene una cuenta donde Luciana Salazar le va guardando la plata que recibe”, reveló.

LA DURA CRÍTICA DE NANCY DURÉ A MARTÍN REDRADO POR REGALARLE DINERO A MATILDA SALAZAR

“Es raro que a una nena le regalen plata. Es una rara manera de revincularse. Es extraño”, opinó Karina Iavícoli. “A Papá Noel, los chicos le piden juguetes. Basta de decir que necesitan ropa, eso lo compran los padres”, agregó Adrián Pallares.

Nancy Duré fue categórica con Redrado: “Para mí, regalar plata es desprecio. Es como decir ‘cuando cumplís años, pienso qué te gustaría y me tomo el trabajo de ir a buscarlo. Ese es el sentido del regalo”.

“Regalarte plata es como decir ‘tengo la obligación de regalarte y ya está. Bueno, arreglate solo, no tengo ganas de perder tiempo en vos’”, explicó Dure. “Yo prefiero que piensen en mí, que me den algo significativo. Igual, mi hijo me dijo ‘despreciame, regalame plata’”, cerró la panelista.