La letal definición de Moria Casán sobre Nicolás Cabré y Laurita Fernández: "Esta pareja me da sueño"

Uno de los temas de la semana es la supuesta crisis de pareja entre Nicolás Cabré y Laurita Fernández. Luego de que en Intrusos contaran detalles del supuesto cimbronazo, él se llamó a silencio y ella le aclaró a Ángel de Brito que tenían discusiones como cualquier pareja pero que seguían siendo novios.

Moria Casán se disponía a tratar el tema en Incorrectas cuando sorprendió a dar su filosísima opinión del noviazgo: “Nicolás Cabré y Laurita Fernández, ¿sabés que me parece una pareja que me da sueño?”, aseguró mientras hacía el gesto de bostezar.

"¿Sabés que me parece una pareja que me da sueño? A lo mejor son un fuego total pero me dan como que se comen de ellos la energía. Me dieron ganas de bostezar" G-plus

La diva explicó el por qué de su aburrimiento: “A lo mejor son un fuego total pero me dan como que se comen de ellos la energía. Me dieron ganas de bostezar. No sé, será la hora... debe ser la paz que tienen ellos dos”, dijo con ironía.

No es la primera vez que Casán critica a Cabré y Laurita, ya que cuando se generó una verdadera polémica porque la bailarina dijo que su novio “la retó” por no hacer la cama, la diva disparó: “¿Es un pelotudo él? o ¿es una esclava ella?”.

Claramente, Moria no tiene filtros a la hora de opinar sobre esta parejita…