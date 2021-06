Letal crítica de Mariana Brey a Maxi López tras su fuerte reclamo a Wanda Nara: "El flaco quiere ver a sus hijos cuando le pinta"

El fuerte posteo de Maxi López en el Día del Padre, apuntando contra Wanda Nara y culpándola por no poder ver a sus hijos hace diez meses, llenó de bronca a Mariana Brey, quien al analizar la delicada acusación pública arremetió durísimo contra el futbolista.

"Wanda dice que en la Justicia no hay un solo documento diciendo 'quiero ver a mis hijos'", comenzó diciendo Ángel de Brito en LAM, marcando una posición más cercana a Nara por su permanente presencia y acompañamiento a sus hijos.

Indignada con López, y tras contemplar que el hecho de que Maxi y Wanda no viven en el mismo país, Brey cuestionó al futbolista en su rol paterno.

"Infiero que el flaco los quiere ver cuando le pinta verlos. Pero no es así. Cuando los padres están separados, o en la vida en sí, los chicos necesitan un orden, una estructura". G-plus

"Hay familias en las que los acuerdos de palabras funcionan porque son dos personas que se comprometen con lo que dicen y pueden cumplir, no debe ser el caso de Maxi López. Infiero que el flaco los quiere ver cuando le pinta verlos. Pero no es así. Cuando los padres están separados, o en la vida en sí, los chicos necesitan un orden, una estructura, y es esto lo que Maxi López no entiende", dijo la panelista, súper picante.

Poniéndole un cierre al letal descargo, Mariana Brey agregó: "Cuando vos tenés las prioridades claritas, estas cosas no te pasan".