Letal crítica de Mariana Brey a Matías Defederico como padre: "Su actitud es repudiable; no se lo puede obligar a amar, ni siquiera a un hijo"

En plena pandemia de coronavirus, Cinthia Fernández manifestó en LAM su preocupación como madre ante el Día del Padre y las salidas nocturnas que estaba realizando su exmarido, Matías Defederico, dado que Charis, Bella y Francesca iban a pasar el domingo con él.

"Fue a bailar un día antes de verlas. Me pone nerviosa, porque yo me re cuido, me puede pasar cuidándome, pero no lo provoco. Ellas lo pasaron bien, pero después ya quisieron venir a casa", dijo la panelista, molesta por el comportamiento poco preventivo del exfutbolista.

"Su actitud me indigna, y la actitud de todos, lo pongo en una bolsa de hombres que actúan de la misma manera, que me parece repudiable. Por supuesto que no podés obligar a amar". G-plus

Coincidiendo con la preocupación de su compañera y cuestionando durísimo a Matías, Mariana Brey tomó la palabra y opinó sin filtro: "Su actitud me indigna, y la actitud de todos, lo pongo en una bolsa de hombres que actúan de la misma manera, que me parece repudiable. Por supuesto que no podés obligar a amar, a querer, a ningún ser humano, incluso, ni siquiera, a tu propio hijo. Yo creo que él las debe querer, las debe amar, pero tiene un estilo muy particular, que es muy cuestionable, y no se ocupa como se tiene que ocupar. Es su derecho y es su obligación. Es el derecho de sus hijas y la de él como padre".