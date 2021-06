Letal crítica de Mariana Brey a Alex Cannigia tras su explosión mediática: "Antes era mudo porque no tenía dientes"

Acostumbrado a despertar polémica con sus picantes comentarios sin filtro, Alexander Caniggia volvió a convertirse en noticia no sólo por su escandalosa salida de MasterChef Celebrity 2 sino por dedicarle un tremendo tweet a Pampita tras su cruce con su hermana, Charlotte en La Academia de ShowMatch. Y en medio del análisis de este tema, Mariana Brey lanzó una fuerte crítica dedicada al joven en Los Ángeles de la Mañana.

Todo comenzó cuando el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia se volcó a las redes con un mensaje que no pasó desapercibido: “Me contaron que la mucama discutió con mi hermana. Pobre mina, veo que la herida de los cuernos no le sana. Te recomiendo un buen psicólogo si querés, pampeana. Mejorate, sino la China vuelve y a tu marido te lo afana”.

Ante esto, la angelita dijo lo suyo en vivo: “Vuelvo a leer el mensaje varias veces y en ningún momento hace mención a lo que ocurrió (con su hermana y la modelo en la pista). Se está metiendo personalmente con Pampita, hiriéndola y diciéndole cosas que lastiman”.

"Alex debutó en el Bailando cuando no tenía dientes. Era mudo porque no tenía dientes, esa es la realidad. No habría la boca por eso. Tenía todos los dientes hechos mier…". G-plus

“Lo que pasó en otro tiempo ya fue. Lo que importa es lo que pasa hoy. Y lo que pasa hoy es que ellos, por suerte, lograron tener una familia ensamblada de manera muy amorosa”, agregó Brey.

Más sobre este tema Escandaloso tweet de Alex Caniggia contra Pampita, tras su cruce con Charlotte en La Academia: "Me contaron que la mucama discutió con mi hermana"

Por último, luego de que Ángel de Brito recordara que Alex debutó en el Bailando, Mariana cerró: “Cuando no tenía dientes. Era mudo porque no tenía dientes, esa es la realidad. No habría la boca por eso. Tenía todos los dientes hechos mier…”.

¡Tremendo!