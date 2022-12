El letal comentario de Nacho que hizo quebrar en llanto a Daniela en Gran Hermano: "Para mí, lo estás usando a Thiago como estrategia"

Si bien ya se formaron varias parejitas en Gran Hermano 2022, la nueva historia de amor de Daniela con Thiago despertó todos tipos de especulaciones entre los participantes. Y en medio del debate, una conversación terminó en el fuerte ataque de llanto de la joven.

Visiblemente molesta con Alfa por escucharlo hablar mal de su vínculo con Thiago, Daniela compartió su malestar: “¿Yo estoy jugando con él y por eso todos van a venir por mí? Hay personas que le dan la derecha y empiezan a dudar. ¿Por qué tengo que dar explicaciones a todo el mundo por lo que hago o dejo de hacer o contar uno por uno como son mis sentimientos?”, se preguntó.

Tras escucharla, Nacho le respondió con un letal comentario: “¿Y por qué no? Pero, para mí, si te está afectando tanto por algo es. ¿Vos te pensás que Alfa es el único que dice eso? ¿Querés que te diga la vedad, con una mano en el corazón? Para mí también es una estrategia que estés con Thiago, y te soy sincero”.

“Y como estás diciendo que no te gusta que lo digan por atrás te lo digo en la cara, y esto lo hable con un montón de personas. Ojalá cuando salga, me dé cuenta que estoy equivocado, pero yo también lo pensaba”, agregó.

Sus palabras lograron hacerla llorar: “Entonces, sos re falso porque fuiste el primero que me dio un abrazo. Igual, no me tiene que importar lo que piense todo el mundo mientras Thiago no dude”, cerró Daniela, antes de que Thiago la consuele.

TREMENDA PELEA, CON INSULTOS INCLUIDOS, DE ALFA CON ALEXIS EN GRAN HERMANO

Una vez más, los participantes de Gran Hermano debieron someterse a una difícil prueba semanal con el objetivo de ganar un buen presupuesto para la comida de todos. Sin embargo, en esta oportunidad, el desafío terminó con un escandaloso cruce entre Alfa y Alexis -más conocido como Conejo- en la casa.

Todo comenzó cuando Alfa se cayó de la cama donde varios de sus compañeros y él debieron permanecer por un determinado tiempo, al mismo que en otro cuarto, había otro grupo de concursantes en la misma situación.

Ante esto, tanto Alexis como Romina decidieron dar por finalizada la tarea que fue propuesta y eso molestó: “Se bajó el Conejo y me bajé yo, y después todos”, lanzó la diputada, despertando la furia de los hermanitos.

“No me boludeen tampoco. A mí me tiraron (de la cama), vamos a decir a verdad”, se defendió Alfa en pleno cruce fuertísimo con Alexis, quien tampoco se cayó y pegó un grito ante las cámaras: “¡Pará! La con… de tu hermana. ¡Me chup… la pij…!”, lanzó, sin filtro.

¡Tremendo!