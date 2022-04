Letal análisis de Luciana Salazar sobre su relación con Martín Redrado: "Me hizo más la vida imposible separados que juntos"

Si bien su historia de amor terminó hace mucho tiempo, Luciana Salazar no guarda el mejor recuerdo de Martín Redrado. Y en una profunda nota, la modelo dio que hablar al hacer un fuerte análisis de su relación con el economista.

“Yo pienso que Redrado me hizo más la vida imposible estando separados que estando juntos. Juntos teníamos nuestros problemas, pero separados fue peor”, lanzó Luciana en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Siento que me pasa factura constantemente por algo que no lo deja tranquilo, como cuando vos sentís que alguien te está lastimando por algo que no lo puede tragar, porque no puedo creer que quiere hacer las cosas bien y después echa todo a perder”, agregó, tajante.

Y continuando con su relato, remarcó: “Él escribe con una mano y borra con el codo. Pide apaciguar todo, llegar a que estemos bien, a una revinculación con la nena (Matilda, la hija de Luciana), y de golpe, sale a desmentir todo como si estuviera sumergido en una locura total. Me sorprende, no le encuentro la lógica. Me gusta que haya buenos climas, no generar conflictos, pero no depende de mí”.

Por último, la entrevistada negó los rumores que la relacionan sentimentalmente con un hombre llamado Marcelo, aseguró que no está enamorada “hace años” y cerró: “Yo estoy muy bien. Mi vida privada trato de mantenerla bajo siete llaves, pero igual se tiraron nombres y (Marcelo) es más que un amigo, pero no en el sentido de pareja, es más que un amigo, es familia. ¿Viste cuando yo digo que Polino es familia? Marcelo es más que un amigo, es alguien que amamos en toda la familia. Lo digo en el sentido de amor de cariño, no amor de pasión, de pareja”.