Por una lesión, De Niro pospone el rodaje de la próxima película de Scorsese

El dos veces ganador del Oscar Robert De Niro sufrió una lesión en una pierna en la casa en la que se encontraba viviendo durante el rodaje en Oklahoma de "Killers of the Flower Moon", la próxima película de su recurrente compañero en la industria, el célebre cineasta Martin Scorsese, y aseguró que tras el tratamiento correspondiente retomará su trabajo en la cinta, cuya producción no deberá ser retrasada por su ausencia.

De Niro, premiado como Mejor Actor de Reparto en 1975 por "El Padrino II" y como Mejor Actor por "Toro salvaje" -dirigida por Scorsese- en 1981, explicó al sitio especializado Indie Wire que, tras un accidente hogareño, se lastimó el cuádriceps, por lo que viajó a Nueva York para buscar atención médica.

"Me tropecé sobre algo y simplemente me caí, el dolor fue muy agudo y ahora tengo que recomponerme, pero son cosas que pasan, especialmente al envejecer, aunque sea manejable", señaló el veterano actor de 77 años, si bien la gravedad de la lesión aún se desconoce.

De todas formas, su representante aclaró que su ausencia inesperada del set no modificará los planes para avanzar con la producción, que inició el mes pasado, ya que se tenía previsto que De Niro volviera a participar de la filmación dentro de tres semanas.

El proyecto a cargo de Scorsese, también ganador de un Oscar -quizás tardíamente- por "Los infiltrados" (2006), se basa en la novela de no ficción escrita por David Grann situada en la década del 20, sobre los inicios del FBI y su investigación alrededor de los asesinatos en serie de algunos integrantes de la nación indígena conocida como Osage.

En "Killers of the Flower Moon" ("Los asesinos de la luna de las flores", en español), De Niro compartirá elenco con Leonardo DiCaprio, otro conocido y frecuente colaborador de Scorsese; Jesse Plemons ("El irlandés"), Tantoo Cardinal ("Los imperdonables"), Pat Healy ("Magnolia") y Lily Gladstone ("Billions").

Con un presupuesto que ronda los 200 millones de dólares, la producción está a cargo de Sikelia Productions y Appian Way Productins, compañías fundadas por los mismos Scorsese y DiCaprio, respectivamente; y será distribuida por Paramount y la plataforma de streaming Apple TV+.

