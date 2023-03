"¿Les gustó el programa con Pampita?": Nicole Neumann sorprendió cuando le preguntaron por Fabián Cubero

La versión de que Fabián Cubero no podría salir del país por la deuda de cuota alimentaria que mantendría con Nicole Neumann explotó esta semana, y la madre de Indiana, Allegra y Sienna reaccionó picante cuando los periodistas le preguntaron por el escándalo.

"¿Les gustó el programa con Pampita?", descolocó la jurado de Los 8 escalones a todos cuando se retiraba de los estudios de Kuarzo, y justo después que indagaran si había visto las declaraciones de Mica Viciconte defendiendo a Cubero.

Irónica, Nicole eludió explayarse sobre sus presuntos conflictos con Poroto y remató ante las cámaras de Intrusos: "Ahora no dicen nada. Tanto que me vinieron a preguntar, y ahora no me dicen nada".

De esa forma, Nicole Neumann se escapó de las cámaras sin aclarar los rumores de recrudecimiento de su guerra con Fabián Cubero.

NICOLE NEUMANN SE ESCAPÓ DE INTRUSOS SIN RESPONDER SOBRE FABIÁN CUBERO

Apurada, Nicole Neumann se retiró de la productora a paso redoblado y advirtió a los periodistas: "Tengo que ir al médico, así que la verdad que no puedo detenerme mucho a hablar".

Entonces, apenas indagaron sobre la supuesta deuda de casi un millón de pesos de Fabián Cubero por cuota alimentaria, la modelo enfatizó: "No tengo nada para decir".

Tampoco aclaró si tuvo que pagar el colegio de las nenas para que pudieran comenzar el ciclo lectivo, y cuando la consultaron si Poroto "no va a poder salir del país por el reclamo" que le hace, Nicole Neumann apeló al sarcasmo y su sonrisa para eludir la polémica con Fabián Cubero: "No tengo nada para decir, estamos todos muy contentos, y por suerte todos bien".