Leo García reveló el fuerte episodio por el que abandonó El Hotel de los Famosos: "Le tiré una esponja a Martín Salwe en la cara"

El abandono de Leo García de El Hotel de los Famosos fue en gran parte motivada por Martín Salwe, y por un violento episodio que no se vio al aire, del cual se hizo cargo el artista.

"Pasó un acontecimiento, que le tiré con una esponja a Salwe porque estaba limpiando los platos. Vino este chabón (N del R: hace gestos grandielocuentes), le dije '¡rajá de acá!' y le tiré un esponjazo que le pegó en la cara. Fue un acto bastante agresivo de mi parte", admitió Leo en Socios del Espectáculo.

"El domingo teníamos visitas, entonces vino mi hermana. Yo ya estaba que no podía más. Me sentía muy excluido del grupo también", contextualizó el cantante.

Más sobre este tema Leo García dejó El hotel de los famosos y Martín Salwe fue terminante con él: "No abandonó, lo eliminamos de a poco"

Ahí, Leo García explicó su decisión de irse del juego por su propia decisión: "Se asustaron todos, se metieron en un cuarto y quedé como un loco malo. Yo estaba odiadísimo. Dije 'se me va a venir la eliminación total ¿qué hago una semana más acá padeciendo toda esta situación?'".

MARTÍN SALWE, EL GRAN RESPONSABLE DE LA CRISIS Y RENUNCIA DE LEO GARCÍA

Una vez que en El Hotel de los Famosos se comunicó que Leo García había abandonado la competencia por 10 millones de pesos, Martín Salwe se jactó de haberlo empujado a esa decisión.

Más sobre este tema Leo García, furioso con Martín Salwe en El hotel de los famosos: "Tenía que aguantar que joda siempre con mi intimidad"

"Diría que a Leo lo saqué yo, pero fuimos varios. Matilda Blanco, Lissa Vera, un poco de todo", expresó el exlocutor de La Academia.

En esa misma línea, Leo García depositó una gran cuota de responsabilidad en Martín Salwe por los comentarios sobre su sexualidad: "Me estaba haciendo mucho daño emocional. Las controversias eran reales. A mí no me gustó lo que me dijo este chico (Salwe), y me fui calentando con el tiempo. Hasta que exploté".