Leo Alturria rompió el silencio sobre su separación de Lizy Tagliani: "Ella quiere volver, pero no hay vuelta atrás"

Luego de que Lizy Tagliani y Leo Alturria le pusieran punto final a sus casi dos años de amor, muchas especulaciones sobre supuestas infidelidades no tardaron en llegar. Y si bien la humorista habló de lo que fue su relación con su expareja, ahora quien rompió el silencio fue él.

En una nota que dio para LAM, Alturria confesó que sigue en contacto con la conductora: “Con Lizy seguimos hablando y hemos ido a cenar muchas veces”.

Además, aclaró qué quiso decir cuando le dijo a un usuario en las redes que solo “quería una mujer que le sea fiel”, cuyo comentario generó todo tipo de rumores: “La gente empezó a opinar mucho, los seguidores de ella. Lo que pasó ahí es que me había hinchado las pelot... con los seguidores y la forma en la que me atacaban”.

“Estuve casi dos años con ella. Salía de la mano sin ningún prejuicio, nos besábamos en la calle y la gente nos miraba, nos adoraba. Éramos una pareja bien, pero pasaron cosas y se termina en algún momento”, añadió.

Sin embargo, deslizó que algo de su exnovia lo hizo dudar: "La verdad es que entendí la situación, no me enojé con ella, pero corté la relación. Prefiero terminar así, bien, antes que pase a mayores. No sé si realmente se vio con otra persona o no. Pero antes prefiero dejarle el camino libre”.

“Ella no quería saber nada con que nos separemos. Se puso mal y se angustió. No hay vuelta atrás, pero estamos bien así. Ella sí quiere volver, pero yo estoy con el embrague puesto. No pasa nada. Nos llevamos bien así y creo que todo va a seguir así”, cerró, tajante.