Leo Alturria reapareció y opinó filoso del nuevo noviazgo de Lizy Tagliani: "Me sorprendió que se enamorara tan rápido"

A dos meses de terminar su relación de pareja con Lizy Tagliani, Leo Alturria opinó sin filtro del nuevo noviazgo de la artista con Sebastián Nebot, joven mendocino al que ella conoce desde 2016 y con quien retomó contacto tras la separación.

Más sobre este tema Lizy Tagliani habló de su amor con Sebastián Nabot en los Martín Fierro: "Estoy vestida de novia para meter presión"

Lejos de la escena mediática, Alturria no ocultó que le llamó la atención que Lizy rehaga su vida tan rápidamente.

"Nunca le hice un planteo. Nunca le cuestioné que se haya puesto de novia, ni que fuera tan de golpe. Porque un poco me sorprendió que se enamorara tan rápido de otro chico. Pero si a ella le hace bien eso, me parece perfecto. Yo la quiero ver feliz”, dijo Leo en nota con Socios del Espectáculo.

"Nunca le cuestione que se haya puesto de novia, ni que fuera tan de golpe. Porque un poco me sorprendió que se enamorara tan rápido de otro chico". G-plus

Picante, Leo lanzó un negativo vaticinio sobre la prosperidad del romance de Lizy y Sebastián: "No sé cómo va a ser con la convivencia, porque creo que el chico es de Mendoza. Ella vive acá (Buenos Aires) y tiene su trabajo acá. No creo en los amores a la distancia".

"Yo siempre la extraño, pero no me arrepiento de haberme separado porque era una relación que no iba a avanzar". G-plus

LEO ALTURRIA, CONVENCIDO DE SU SEPARACIÓN DE LIZY TAGLIANI

Seguro de haberle puesto final a sus dos años de amor con Lizy Tagliani en medio de fuertes rumores de infidelidad, Leo Alturria asumió que añora los momentos junto a la artista, pero subrayó que no se arrepiente de haber tomado distancia.

Más sobre este tema Lizy Tagliani tomó una drástica decisión tras su dolorosa separación de Leo Alturria

"Yo siempre la extraño. Fueron dos años de noviazgo. La pasamos re bien. Uno no se olvida de una persona así nomás", señaló el encargado de edificio.

Y destacó: "Pero no me arrepiento de haberme separado porque era una relación que no iba a avanzar".