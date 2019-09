Lenny Kravitz perdió unos anteojos de sol muy especiales para él... ¡y creó una cuenta de e-mail para recuperarlos!

Lo que para algunos puede ser un simple accesorio, para otro es un tesoro. Muchos podrán ver en los anteojos de sol de Lenny Kravitz (55) un buen complemento para un outfit muy canchero, pero para él eran una reliquia y una especie de cábala.

Tras haber dado un show, el cantante se dio cuenta de que no llevaba consigo sus anteojos de sol. Y desesperado, creó una cuenta de e-mail para conectarse con todo aquel que tenga información sobre este accesorio perdido.

A través de Twitter, el músico compartió dos fotos luciendo el modelo y expresó su tristeza. "Perdí mi par de anteojos después de un show en Los Ángeles este fin de semana. Espero poder recuperarlos. Son muy sentimentales, son antiguos y pertenecían a un miembro de la familia. No contesto preguntas. Cualquier información, por favor, envíe un mail a kravitzglasses@gmail.com”, escribió.

I’m missing this pair of sunglasses after my show in LA at the Shrine this weekend. They are incredibly sentimental to me, they are vintage and they belonged to a family member. Hoping to get them back, no questions asked. Any information please email kravitzglasses@gmail.com pic.twitter.com/vXQY1ZKD1i