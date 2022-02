Leandro Rud contó cómo transita el cáncer: “Lo peor que uno puede hacer es quedarse en la cama”

Leandro Rud, que se hizo famoso fue diagnosticado de un cáncer en las glándulas salivales de la parótida. , que se hizo famoso por su agencia de modelos y hoy conduce el ciclo La Noche en Canal 9,en las glándulas salivales de la parótida.

En una entrevista con Infobae, se sinceró sobre su estado de salud: “Mi cáncer no tiene cura pero, si se logra detener, queda como una enfermedad crónica, como una diabetes”.

“Hoy estoy asintomático, me quedo mucho tiempo en la naturaleza, con mis perros, nado mucho en agua fría porque me hace muy bien, me relaja, me deja cansado y me hace dormir”, dijo Rud a la periodista Myrna Leal.

"Salí, caminá por el pasto, abrazá a un animal, un perro o un gato, que tienen buena energía y te quieren" G-plus

“Hay que hablar del tema. La palabra cáncer es significado de muerte y la gente se tiene que sacar eso de la cabeza. Hay como una epidemia de cáncer y la gente tiene vergüenza de decir que tiene cáncer, se asusta o se encierra en la casa", señaló.

Para Rud, hay decisiones importantes para tomar: "Lo mejor es salir, afrontarlo, asumirlo, decirlo porque cuando uno lo dice se lo saca de adentro. La vida tiene que continuar, hay muchísima gente que vive muchísimos años con cáncer”.

"Lo peor que uno puede hacer es quedarse en la cama. Salí, caminá por el pasto, abrazá a un animal, un perro o un gato, que tienen buena energía y te quieren. Quedate con los árboles”, detalló.