Laurita le respondió a Carmen , que le había hecho un reproche de su noviazgo con Fede Bal: "No íbamos mucho a la casa"

Laurita Fernández visitó a Ángel de Brito en el anteúltimo programa de Los Ángeles de la Mañana y le dio el gusto a su amigo de hablar sobre su vida privada, incluido su vínculo con Fede Bal y Carmen Barbieri.

Todo comenzó cuando Pía Shaw aprovechó la presencia de la bailarina para consultarle qué pensaba sobre el tatuaje de su boca que Fede Bal se hizo en su honor en su torso, y que Carmen creía que su hijo se había grabado su sonrisa.

“¿Carmen pensó que era la boca de ella? Tendría que haber hecho el gesto para darse cuenta”, señaló Laurita, y explicó que ella supo desde un primer momento sobre la decisión de Fede pero guardó silencio porque “es algo que él nunca había blanqueado públicamente”.

LAURITA FERNÁNDEZ HABLÓS SOBRE SU VÍNCULO CON CARMEN BARBIERI

“Carmen dijo hace poco que le hubiera gustado tener otro tipo de relación con vos. ¿Qué relación tenían?”, quiso saber Ángel, en referencia a los años en la que Laurita fue nuera de la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10.30 por Ciudad Magazine).

“Bien, pero lo que pasa es que Fede no iba mucho (a su casa). No era que recontra compartíamos. Yo la conocía a Carmen del medio, y la primera vez que fuimos a su departamento fue un amor”, recordó Laura.

“Aparte cocina increíble, tenía todas cosas ricas, y me acuerdo que me hizo un café re fuerte. A mí, el café solo no me gusta y me dio vergüenza decirle que no me gustaba y me lo tomé. Hice todas las cosas que uno hace en esos casos”, concluyó Laurita Fernández, sobre su vínculo con Carmen Barbieri.