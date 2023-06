Laurita Fernández le respondió a Susana Roccasalvo tras su enojo al aire: "Hablé con ella por privado y fue muy amorosa conmigo"

Luego de que Susana Roccalsavo expusiera su fuerte enojo al aire en Implacables por no haber podido entrevistar a Laurita Fernández y José María Listorti (protagonista de Matilda, el musical), la actriz contó que le envió un mensaje privado a la conductora.

“A Susana la quiero mucho, la conozco hace muchos años y la respeto un montón. Lo que pasó es que estábamos haciendo pasada general y cuando terminó me enteré de todo. Ahí, lo primero que hice fue escribirle y hablar con ella en privado y fue muy amorosa conmigo”, comenzó diciendo Laurita en una nota que le dio a LAM.

“Ella entendió que el tema era ajeno a José María y a mí. Lamentablemente, se atrasó la primera pasada general, pasaron cosas técnicas y no llegamos. Le escribí porque la entiendo, si a mí como conductora alguien me cuelga, me sentiría igual; pero le expliqué que fue ajeno a nosotros”, agregó.

"A Susana la quiero mucho, la conozco hace muchos años y la respeto un montón. Lo que pasó es que estábamos haciendo pasada general y cuando terminó me enteré de todo. Ahí, lo primero que hice fue escribirle". G-plus

Además, dejó en claro que la idea de darle la entrevista estuvo entre los planes en todo momento: “La producción hizo lo posible para que lleguemos porque estaba la intención de todos en que se haga la nota. Le dije que me perdone, este no era un ensayo más”.

"Le escribí porque la entiendo, si a mí como conductora alguien me cuelga, me sentiría igual; pero le expliqué que fue ajeno a nosotros". G-plus

Por último, después de que Susana asegurara que no iba a cubrir más este espectáculo, la conductora de Bienvenidos a bordo cerró: “Es su decisión y es respetable. Ojalá la revierta en un momento porque respeto mucho sui criterio y me encantaría que venga a verlo, pero mucho más de lo que hice no puedo hacer”.

Más sobre este tema Susana Roccasalvo, picantísima contra Wanda Nara por la conducción de los Martín Fierro: "Un poquito de cordura"

FUERTÍSIMA DECLARACIÓN DE AMOR DE PELUCA BRUSCA A POCO DE COMENZAR SU NOVIAZGO CON LAURITA FERNÁNDEZ

A poco de que blanquearan su incipiente historia de amor, Claudio “Peluca” Busca habló a fondo de su noviazgo con Laurita Fernández y sorprendió a todos en Nosotros a la mañana al analizar su relación con la conductora de Bienvenidos a bordo.

Todo comenzó cuando Joaquín “el Pollo” Álvarez opinó de este vínculo mientras tenía al productor en un móvil: “Te voy a decir una cosa, lo que pasa es que los quiero mucho a los dos. Muchas veces, yo no hago preguntas y digo cosas al aire, Pelu. Le tengo fe a esta pareja, loco. No me pregunten por qué. ¿Viste que hay veces que le tenés fe a una pareja y hay veces que no? Si no lo tuviese, no lo diría tampoco, pero le tengo fe”, expresó.

Fue entonces que Peluca redobló la apuesta: “Mirá, yo le tengo una fe bárbara. Así que si vos le tenés fe y todos los que me conocen le tienen fe, yo la tengo también. Cuando estás con alguien y todas las charlas tienen algo en común… Viste que a veces hay esa especie de competencia cuando los dos trabajan de lo mismo o en televisión, y en mi caso no siento que sea así”.

JOAQUÍN “EL POLLO” ÁLVAREZ: "MUCHAS VECES, YO NO HAGO PREGUNTAS Y DIGO COSAS AL AIRE, PELU. LE TENGO FE A ESTA PAREJA, LOCO". G-plus

“Creo que me complemento. Me encanta que ella me dijo ‘Pelu, esto no está bien’, o ‘¿por qué no sumamos esto?’. Y a mí me encanta decirle ‘dale para delante’, o ‘fijate esto’. Si eso funciona y todos sabemos el rol que ocupamos, buenísimo. Nuestra relación laboral no cambia, sí a veces”, cerró el entrevistado, muy enamorado.