Laurita Fernández (28) vive uno de los mejores veranos de su vida. Instalada en Mar del Plata por la temporada de Sugar, la bailarina disfruta las mieles del éxito del musical y de su encaminado romance con Nicolás Cabré, que comenzó poco después de su separación de Fede Bal.

"No me va a jugar por atrás. Es la persona más honesta y frontal que conocí en mi vida”. G-plus

Súper enamorada del galán, Laurita habló de su actual relación con el actor. “Es muy especial lo que me pasa con él, así como lo que a él le pasa conmigo. Re contra confío en Nico. No tengo dudas ni inseguridades. No me va a jugar por atrás. Es la persona más honesta y frontal que conocí en mi vida”, comenzó en una nota con la revista Gente.

“Puede no tener filtro, pero tampoco rollos. Es simple. Eso me gusta de él”, agregó Fernández sobre su novio. Luego, deslizó una frase sobre su pasado reciente... y la alusión a Fede Bal se hace ineludible. “Yo venía con algunos problemas para saber si iba a poder volver a confiar… Con Nico no me pasa. Sé que me respeta. Me siento cuidada, en todos los sentidos”, completó Laurita.