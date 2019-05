Laurita Fernández y Nicolás Cabré se bajaron de un móvil con LAM: el picante motivo que contó Yanina Latorre

¿ALGO NO LES GUSTÓ?

A dos días del estreno de la comedia Departamento de Soltero, Nicolás Cabré y Laurita Fernández habían pautado un móvil con Los Ángeles de la Mañana para hablar de la obra y de su historia de amor. Sin embargo, a último momento, la pareja decidió no hacer la nota y Yanina Latorre reveló el supuesto motivo.

"La señorita, creída, Laurita Fernández y Cabré abandonaron el móvil porque no salieron primeros. Ellos querían abrir el programa, como no lo abrieron, se fueron". G-plus

"La señorita, creída, Laurita Fernández, y Cabré abandonaron el móvil porque no salieron primeros. Ellos querían abrir el programa, como no lo abrieron, se fueron", sostuvo la panelista, luego de elogiar ampliamente la amabilidad de Albert Baró, el actor español de Argentina, tierra de amor y venganza, que abrió el programa con una nota desde el set de grabación de la ficción éxito de eltrece.

Acorde a la información que estaba desarrollando Yanina, Ángel de Brito acotó: "No, no creo. Eso es tu maldad". Y Andrea Taboada señaló, sin explicar la baja de la entrevista: "Perdoname, pero yo arreglé el móvil, desde el teatro, con Laurita para las once de la mañana y después se sumó Cabré".

Más sobre este tema Albert Baró, sorprendido tras los rumores de romance con Delfina Chaves: "En España nunca lo había vivido"

Sosteniendo su versión, Latorre manifestó: "Ellos querían salir antes que nadie, como tardamos, bueno... Así es el vivo, chicos. Laurita se olvida de dónde viene".

Desdramatizando lo ocurrido y feliz por los 800 programas de LAM, el conductor finalizó: "No pasa nada. Les mando un beso a Laurita y a Cabré. les deseo todo el éxito del mundo con esta nueva comedia".

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!

​