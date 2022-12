Laurita Fernández habló de los guiños buena onda entre China Suárez y Nicolás Cabré

A un año de separarse de Nicolás Cabré, tras algunas reconcilicaciones fallidas, Laurita Fernández habló de los guiños buena onda de su ex con la China Suárez, madre de su hija Rufina. Los gestos buena onda se incrementaron en la escena mediática desde que el actor desembarcó en Instagram.

"Vos terminaste muy bien tu relación con Nico Cabré y en estos últimos días de habló mucho de su buena relación con la China Suárez, que intercambiaron mensajes en las redes. ¿Cómo ves esto?", le preguntó Alejandro Guatti para Intrusos a Laurita.

Más sobre este tema China Suárez y Nicolás Cabré se mostraron juntos otra vez: "¡Qué hermosura de hija tenemos!"

Sin ánimos de hablar de terceros, la artista y conductora contestó: "Que en cualquier familia sea así. ¡Ojalá! Porque en donde eso no sucede, los chicos son los afectados".

"Que en cualquier familia sea así. ¡Ojalá! Porque en donde eso no sucede, los chicos son los afectados". G-plus

"El día de mañana si me separo, ojalá no me separe, me gustaría tener un buen vínculo y una armonía", agregó Laurita Fernández, actualmente en pareja con el productor de Bienvenidos a Bordo, Peluca Brusca.

NICOLÁS CABRÉ HABLÓ DE LA CHINA SUÁREZ COMO MAMÁ DE RUFINA, SU HIJA

Un mes atrás, Nicolás Cabré habló a fondo del gran vínculo que logró construir con la China Suárez, por el bienestar de su hija Rufina.

"La China es la mejor madre que Rufi puede tener. Gracias a Dios, nunca tuvimos problemas. Nos llevamos súper bien. Recién estaba hablando con ella", dijo el actor en La divina noche de Dante, por El Nueve, a nueve años de que la historia de amor con la mamá de su hija llegara a su final.

Más sobre este tema Laurita Fernández contó qué la enamoró de Peluca Brusca: "Me gusta que no es un tipo quedado y siempre va por más"

"Nuestras conversaciones son por Rufi. Nunca discutimos. A veces podemos estar de acuerdo o no, por eso nos separamos, pero hacemos un equipo. La prioridad siempre es Rufi y siempre lo fue. Nos apoyamos los dos", continuó Cabré.

NICO CABRÉ DIO MÁS DETALLES DE SU RELACIÓN CON LA CHINA SUÁREZ

"No solo somos la China y yo, es la familia. Yo puedo hablar con Marcela, su mamá. Es una familia", apuntó Nico Cabré, dejando en evidencia que la armoniosa relación que tiene con toda la familia de su ex, y viceversa.

En ese marco, el actor aseguró: "Me da mucha alegría y me llena de orgullo que sea así porque todo lo vive ella (Rufi). Entonces, ella ve a sus padres compañeros, somos un equipo y lo vamos a ser hasta el último día de nuestras vidas".