Laurita Fernández enfrentó los rumores de reconciliación con Nicolás Cabré: "Las cosas se irán dando para un lado o para el otro"

Laurita Fernández hizo frente a los rumores de reconciliación con Nicolás Cabré luego de que el mismo Ángel de Brito lo confirmara en sus redes sociales. En diálogo con Intrusos, la actriz dejó en claro que está muy tranquila y que llegado el momento decidirá si compartir o no la información que la une al actor.

“¿Volvieron con Nicolás, estás enojada por filtración de la información?”, le preguntaron desde la emisión de América y la conductora de El Club de las Divorciadas respondió: “No tengo nada para decir de eso, no estoy enojada pero no tengo nada que decir de algo que yo no conté ni mostré”.

"Si no conté nada o si no mostré es porque no. Estoy muy bien y muy tranquila". G-plus

Luego, Laurita habló contundente de los trascendidos de una nueva oportunidad con el papá de Rufina: “Yo no tengo que titular nada si no quiero y si no siento que sea de esa manera. El día que sienta que quiero contar algo lo contaré. Yo no tengo drama en nada en ese sentido pero es como que a veces te ves forzado a tener que titular algo”.

Finalmente, la bailarina contó cómo atraviesa este momento. “Si no conté nada o si no mostré es porque no. Estoy muy bien y muy tranquila, las cosas se irán dando para un lado o para el otro, pero cuando yo sienta que sea de una u otra manera lo compartiré o no”, expresó sin aclarar si está o no de vuelta con Nico.