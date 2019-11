Laurita Fernández contó por qué nunca se había planteado ser mamá: "Me daba terror; no sé ni cambiar un pañal"

Después de un año en el que afrontó varios rumores de embarazo, Laurita Fernández (28) abrió su corazón en una entrevista con revista Gente, donde habló como nunca de la maternidad.

“Es la primera vez que voy a exteriorizar esto: la maternidad siempre me dio terror. Porque no sé absolutamente nada acerca del cuidado o el tratamiento de un bebé… ¡Ni cambiar un pañal!”.

Y explicó por qué sus sentimientos cambiaron gracias a su relación con Nicolás Cabré: “Recién me dieron ganas de ser mamá a partir de ver a Nico en interacción con Rufina. Sé que será un gran maestro para mí, y eso me deja tranquila”.

Laurita habló con amor del vínculo que tienen con Rufina, la hija de Cabré y China Suárez: “Ellos me llenaron la vida de amor. Verlo papá me fascina. Me gusta acompañarlos en esa felicidad. Que me incluyan en sus juegos es el regalo más lindo que pude recibir. Me gusta que los planes de fin de semana sean ver Maléfica y no tragos en un bar”.

Finalmente, reconoció que el plan de agrandar la familia está latente en la pareja: “Quiero hacer más grande esta familia. Pensamos mucho qué momento sería el indicado, teniendo en cuenta que seré yo quien dejará de trabajar, con tantas ideas en mente… Pero finalmente relajé. Nos entregamos a ‘el momento llegará cuando deba ser’”.