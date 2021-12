Laurita Fernández abrió la final de ShowMatch a puro baile y deslumbró con su talento en la pista: "Estoy feliz de volver a estar acá"

Su talento supo dejar huella en cada participación en la pista. Por eso, Marcelo Tinelli no dudó en tener a Laurita Fernández en la final de La Academia de ShowMatch para deslumbrar a todo el público.

Tras lucirse en el escenario con un gran grupo de baile y una espectacular coreografía, Laurita se mostró feliz de tener esta oportunidad: “Para mí es muy importante este programa, lo va a ser siempre. Cuando me llamaron, no terminaron de decir la frase que ya estaba adentro. Me dijeron ‘¿querés bailar?’. Y les dije ‘¡sí!’. Y la verdad es que se armó algo maravilloso”, contó la joven al aire.

“Para mí es un placer y estoy feliz de volver. Era una bola de nervios la semana previa y hoy lo disfruté mucho. Así que gracias a todo el equipo porque son bailarines increíbles. Me da muchísima nostalgia también y ojalá que el arte, el baile y el canto siga estando presente en esta productora”, agregó.

Por último, tras halagar las aptitudes de la mujer que supo alzarse con la copa en otra edición con Federico Bal, el presentador cerró: “Gracias por estar en este último programa, ha sido muy importante que estés”.