Laura Ubfal contó la actitud que vio de More Rial cuando era adolescente: "Hacía cosas para que la quieran"

Laura Ubfal contó en diálogo con Mañanísima (de lunes a viernes a las 10 hs. por Ciudad Magazine) la actitud que vio de Morena Rial con sus amigas porque “quería que la quieran”.

“Yo me acuerdo de una Morena que iba al kiosko, compraba papas fritas, golosinas y cosas a las amigas porque quería que la quieran”, contó la periodista al programa de Ciudad Magazine.

Entonces, Laura analizó la acción de la hija de Jorge: “No voy a decir dónde la vi, pero todo el tiempo busca amor. Cuando vos vivís la vida que vivió ella, buscas amor por todos lados”.

FUERTE FRASE DE MORENA RIAL CONTRA JORGE TRAS SU PELEA

Tras el polémico distanciamiento con Jorge Rial, Morena lanzó una frase picantísima en su contra: “Me voy a ir a vivir a Córdoba y si le tiene que agarrar otro infarto porque yo estoy allá, que le agarre”.

Así, en una entrevista con LAM sentenció: “Yo le hice caso, me volví, perfecto. Ahora me cortó todo… papá de corazón, no quiero saber más nada, mi hijo se va a olvidar que existís, que seas feliz con tu noviecita y tu otra hija”.