Laura Fidalgo fulminó a Hernán Piquín como jurado en La Academia: "Lo respeto como profesional, pero me aburre"

Siempre dispuesta a hablar de todo, Laura Fidalgo opinó con brutal sinceridad sobre el desempeño de su colega, Hernán Piquín, como jurado en La Academia de ShowMatch (eltrece). Y aunque aclaró que lo respeta como profesional, no le gusta para el show.

"Lo respeto como profesional, pero me aburre. No lo veo verdadero. A mí no me gusta la gente que no es verdadera o auténtica. No podés explicar la técnica sin mostrar, es muy difícil", expresó, sin vueltas, en LAM (eltrece).

Sin embargo, no opina lo mismo de Jimena Barón: "Jimena me encanta, la veo verdadera y sincera". ¿Y de Ángel de Brito qué piensa? "Va más a lo personal...", sumó.

Antes de despedirse, le tiró un fuerte palito a Pampita. Al igual que Piquín, no la ve "verdadera". "Pampita me parece más de lo mismo, no me llama la atención. Habla muy bien pero no la veo sincera ni verdadera, nunca la vi así", sentenció.

¡Fuerte!