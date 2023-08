Son días de relax para El Polaco y Barby Silenzi. La pareja, que confirmó hace unas semanas que se habían reconciliado, viajó de vacaciones con su hija Abril a Jamaica.

El cantante y la bailarina desde el paradisiaco destino compartieron fotos desde sus redes sociales y celebraron su amor con románticas postales.

A los besos, mimosos y súper distendidos, la pareja disfrutó de la playa y, como muchos argentinos, no se olvidaron del mate. Desde allí se mostraron en Instagram enamorados y apostando nuevamente a su familia.

BARBY SILENZI CONTÓ CÓMO SE RECONCILIÓ CON EL POLACO

En medio del nuevo presente que viven Barby Silenzi y El Polaco tras darle una nueva oportunidad al amor, la bailarina abrió su corazón y dio detalles de cuál fue la táctica del padre de su pequeña Abril para que volvieran a estar juntos.

“Nosotros nos amamos, siempre hubo amor y nunca nos engañamos como para decir ‘ya está’”, comenzó diciendo Barby, que estuvo alejada del músico durante un mes, en una nota que le dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“No hubo nada ni de mi parte ni de la parte de él, tenemos esos temas solucionados (en referencia a las infidelidades). Lo que pasó es que hubo como un desgaste de la relación. Él estaba con mucho trabajo, las nenas y no nos pudimos encontrar”, agregó, sobre los motivos que lo llevaron a la ruptura.

Por otro lado, la bailarina se sinceró sobre cómo fue todo el proceso con su pareja desde que se conocieron: “Hicimos todo muy rápido. Nos pusimos de novios y al mes quedé embarazada. Después nos fuimos de vacaciones y cuando volvimos, nos agarró la cuarentena. Entonces hubo como una convivencia obligada, además de todos los niños”.

En cuanto a su actualidad, remarcó: “Ahora estamos conviviendo como hacíamos antes, un poco acá, un poco allá. Abril está creciendo y es medio chino estar en un lado y en el otro, y ella necesita un poco de estabilidad”.

Por último, Silenzi (que también es mamá de Elena con Francisco Delgado, mientras que el Polaco tiene a Sol con Karina La Princesita) reconoció que fue El Polaco quien inició el operativo reconciliación: “Fue una iniciativa de él. Yo me ponía una coraza de ‘no quiero saber nada, no quiero que te quedes a tomar mates’. Pero él venía y me decía ‘paso un ratito y la veo a Abril’, pero pasaba rato acá y me convenció porque hay amor”. ¡Nueva etapa!

Las vacaciones de El Polaco y Barby Silenzi en Jamaica tras su reconciliación

Fotos: Instagram Stories