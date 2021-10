Las tremendas reacciones de los hijos de Roberto García Moritán cuando supieron que su papá salía con Pampita: "No pensé que le quedara nafta"

En Siendo Pampita, el reality de Pampita que se emite por Paramount+, los hijos de Roberto García Moritán, Delfina y Santino, revelaron cómo reaccionaron cuando de enteraron de que su papá estaba saliendo con la jurado de La Academia de ShowMatch (eltrece).

“A papá y a Caro los veo muy bien, pensé que el ya está (que no iba a tener otra relación). Cuando nos contó (que estaba saliendo con Pampita) dijimos 'guau, por fin'... Sé que los dos querían ser padres”, contó Delfina.

A diferencia de su hermana, Santino, que también es hijo de Milagros Brito, la expareja de Roberto, reveló que su reacción fue más picante. Especialmente, cuando se enteró de que el empresario se convertiría nuevamente en padre junto a la conductora.

Más sobre este tema Pampita mostró sin querer el objeto de lujo que tiene en su baño y se volvió viral: posee una cafetera de 100 mil pesos Pícaro mensaje a cámara de Pampita a Roberto García Moritán al recibir una lencería muy sensual: "¡Allá voy!"

"Me sorprendió porque no me esperaba que a mi viejo le quedara nafta. Cuando me entere de que iba a ser papa de vuelta también, pero fue una buena noticia”, cerró sobre el nacimiento de Ana.

¡Sinceridad brutal!