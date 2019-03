Las tiernas postales de Jorge Rial y Romina Pereiro junto a Francesco, el hijo de More: “Estoy baboso”

El miércoles por la mañana, la familia de Jorge Rial vivió uno de sus momentos más felices: el nacimiento de Francesco Benicio, el bebé de su hija Morena Rial y Facundo Ambrosioni.

El periodista acompañó a Morena y a Facundo a la clínica e incluso fue el encargado de dar a conocer la noticia del nacimiento a través de Instagram: “¡Soy abuelo!”, anunció feliz en la red social.

Luego, en Intrusos, contó la felicidad que vive luego de los cortocircuitos que vivió con su hija el año pasado: “Los últimos ocho años mi vida fueron un huracán, me pasó todo lo que le puede pasar a alguien y sin embargo somos una familia que estamos de pie. Y hoy ver esta imagen me llena de orgullo por mi hija, me llena de felicidad. Estoy pensando en todo lo que voy a malcriarlo. Me gustaría que me diga ‘tata’”.

Rial publicó una de Romina con Francesco en brazos y bromeó: “¿Abuela?”. Más allá´del chiste, Jorge le agradeció a su pareja el haber estado a su lado en un momento tan importante: “¡¡Gracias amor!!”. G-plus

Después de la emisión del ciclo de América, Jorge fue nuevamente al Sanatorio Finochietto donde están internados Morena y Francesco en compañía de su novia, Romina Pereiro, y compartió varias postales junto a su nieto en Instagram Stories.

“¡Mi nietooo! Estoy baboso, ¿y?”, escribió junto a las fotos del recién nacido. Luego, publicó una de Romina con Francesco en brazos y bromeó: “¿Abuela?”. Más allá´del chiste, Jorge le agradeció a su pareja el haber estado a su lado en un momento tan importante: “¡¡Gracias amor!!”, expresó en una foto que los muestra a ambos con el bebé.