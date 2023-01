Las tiernas fotos de Mica Viciconte con su hijo Luca de vacaciones en República Dominicana

Mica Viciconte aterrizó en República Dominicana con su pareja, Fabián Cubero, y su hijito juntos, Luca, para vivir unas inolvidables vacaciones de a tres.

Súper feliz y agradecida, la panelista de Ariel en su salsa posteó en Instagram el álbum de fotos que ilustra los mejores momentos de sus vacaciones en familia.

"El lugar es un sueño, la gente súper copada, el clima soñado y lo más importante que Luca la pasa bomba. Nos sentimos como en casa", expresó al pie de las imágenes en el mar y jugando en la arena con su hijo.

MICA VICICONTE CONTÓ SUS RITUALES EN LA PLAYA

Mica contó que a Fabián Cubero no le gusta mucho el sol y que él prefiere quedarse a la sombra haciendo castillos de arena.

“Yo me meto al agua todo el tiempo y me quedo hasta las nueve de la noche. Me quedo en la carpa todo el día”, aseguró, mientras hablaba de los cuidados que tiene con su hijo Luca por el sol, que conoció en diciembre el mar.

“Me encanta desayunar ahí con el mate. Y si está nublado o esta feo, llevo juegos de mesa”, detalló.