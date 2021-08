Las primeras imágenes de Rocío Oliva con su novio en el aeropuerto de Miami: "Está más bueno que comer pollo con la mano"

Tras meses de rumores, Rocío Oliva se dejó ver con un nuevo novio en el aeropuerto de Miami, donde llegó este miércoles de improviso. En A la tarde, Débora D´Amato mostró videos y fotos de la pareja arribando a esa ciudad y no pudo evitar apreciar lo buen mozo que es él, aduciendo que “está más bueno que comer pollo con la mano”.

“Nadie sabía que Rocío estaba de novia. Ella siempre hablaba de un novio, pero hace tiempo que se sabe poco. Ella se fue de Polémica en el bar y prácticamente no se supo nada más de ella, que sigue con sus escuelitas de futbol para niñas por la zona donde vive, con perfil muy bajo”, señaló D´Amato sobre la ex de Diego Maradona. “La mala suerte es que yo viví en Miami y tengo amigas por todos lados, y me mostraron esto. (…) Llegaron hace horas a Miami, lo que no sé es si fue a vacunarse o a pasarla bomba”, agregó la panelista, mientras Karina Mazzocco aseguraba que “seguramente fue a tener vacuna”.

“Allá está, recién llegadita a Miami, supongo que acá no se vacunó porque no le daba la edad. Yo le escribí, pero no sé si es que tiene el teléfono apagado o aprovechó que se fue y dijo ‘ahora me desconecto del universo’”, señaló Débora D´Amato. “No logré contactarme con ella desde que empezó el programa y me empezaron a llegar estas imágenes, y dije que esto no nos lo podíamos perder porque el amor y la alegría en la vida de Rocío Oliva está y está compartiendo un viaje a Miami con este muchacho que, por lo que se puede ver, está más bueno que comer pollo con la mano”, cerró la panelista, impactada por el joven.