Las primeras fotos de Mica Viciconte y Cubero con Luca recién nacido: "No tenemos palabras para decir lo que sentimos"

A poco de conocerse que Mica Viciconte dio a luz a Luca y coronó su amor con Fabián Cubero con la llegada de su primer bebé, los flamantes papás compartieron su emoción en las redes.

“No tenemos palabras para decir lo que sentimos. Te amamos @lucacubero. Y gracias a todos por sus mensajitos”, escribieron Mica y Cubero (que ya es papá de Indiana, Allegra y Sienna, frutos de su matrimonio con Nicole Neumann) en Instagram junto a varias fotos donde los ve posando con Luca.

Además, en algunas de las imágenes –que no tardó en cosechar muchos mensajes de amor de sus seguidores y celebridades del ambiente- se ve al bebé alimentándose y a Mica con lágrimas en los ojos.

Mica dio a luz en la clínica Suizo Argentino en la madrugada del sábado y fue Ángel de Brito quien anunció la feliz noticia en Twitter: "Fueron de raje a la noche".

ASI HABLABA MICA VICICONTE DE SU EMBARAZO

Lejos de la imagen firme y combativa con la que se muestra en los medios de comunicación, Mica Viciconte asumió que la dulce espera la sensibilizó: "Me la paso llorando, todo me afecta y estoy muy sensible", dijo la influencer, en nota con la revista Caras.

Embarazada por primera vez, Mica contó que los primeros meses de gestación no fueron fáciles: "Los primeros tres primeros meses la pasé horrible. Tuve vómitos y mucho cansancio. Me quedaba dormida, no aguantaba".