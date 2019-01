Luego de sufrir la pérdida de su perrita Bandida, la China Suárez y Benjamín Vicuña compartieron un fin de semana muy especial, rodeados de naturaleza en un santuario de animales rescatados de General Rodríguez.

Pero no lo hicieron solos: su beba Magnolia fue de la partida al igual que Beltrán y Benicio, los hijos menores de Benjamín y su ex, Pampita.

En las imágenes que compartió la pareja a través de Instagram Stories se los puede ver acariciando a los animales y posando contentos. De hecho, Benjamín publicó la primera imagen en redes de la China junto a sus niños, que ya habían sido retratados por la prensa juntos, dejando en claro lo ensamblada que está su familia.

Además, la China le dedicó unas tiernas palabras a Vicuña por el apoyo que le dio tras la muerte de Bandida al compartir una postal del actor con un toro: “Toritos de amor. Gracias por ser el primero que entiende mi relación con los animales. Por apoyarme y ser cariñoso y empático con ellos @benjavicunamori”.

La perra bulldog inglesa de Suárez murió días atrás en un accidente y la actriz se mostró desolada en las redes: “Escribo para no morir en el dolor, en la impotencia, aunque me da miedo porque siempre pensé que al escribir las cosas se hacían realidad. Me cuesta respirar, como cuando te acostabas en mi panza y me quedaba sin aire, pero igual te dejaba porque me daba pena moverte. No me quedan más lágrimas, me sobran abrazos y me sobran besos, pero me faltan anécdotas. Me faltan años a tu lado”, escribió la actriz horas después de la pérdida de su mascota.