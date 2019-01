Las películas de Netflix en enero: éxitos taquilleros argentinos, tanques de Hollywood, documentales y más

Netflix latinoamérica anunció sus próximas películas para el mes de enero. Grandes películas argentinas, tanques de Hollywood, documentales y biopics y mucho más son algunas de las propuestas de la plataforma.

A continuación, te contamos algunas de las novedades en el gigante de streaming. ¡Mirá!

Películas

Girl (18/01/2019)

Lara es una chica de 15 años que nació en el cuerpo de un niño y sueña con convertirse en bailarina.

IO (18/01/2019)

Es una de las últimas sobrevivientes del planeta; tan solo una adolescente. La Tierra agoniza y la última nave está por partir, pero ella todavía tiene esperanza.

Solo (11/01/2019)

En un rincón remoto de las Islas Canarias, un joven surfista se cae por accidente de un barranco y se lesiona gravemente. La única forma de sobrevivir es luchar.

El Potro, lo mejor del amor (04/01/2019)

Rodrigo, un cantante carismático y talentoso, vive un vertiginoso ascenso a la fama y convierte el cuarteto en un fenómeno mediático sin precedentes.

Solo el amor (23/01/2019)

Emma es una abogada acartonada con un padre estricto. Noah es el líder de una banda de rock que busca pegarla. Un buen día, sus vidas se entrelazan.

En primera plana (01/01/2019)

Un grupo de periodistas y editores del Boston Globe investigan rigurosamente el encubrimiento del abuso sexual de menores por parte de la Iglesia católica.

Colonia (01/01/2019)

En Chile, una joven inicia una frenética búsqueda de su novio detenido durante el golpe de estado y decide infiltrarse en un campo de prisioneros para liberarlo.

La verdad oculta (15/01/2019)

Este drama se basa en la historia real de un patólogo forense que vinculó los traumatismos craneoencefálicos de los jugadores de la NFL a los trastornos cerebrales.

El quinto poder (28/01/2019)

Este drama basado en hechos reales recorre los inicios de WikiLeaks, el polémico y revolucionario sitio web, y los problemas que causó.

Mala conducta (01/01/2019)

Un ambicioso abogado que apenas comienza su carrera pone todo en juego cuando acepta un importante caso contra un ejecutivo corrupto de una compañía farmacéutica.

Orgullo, prejuicio y zombies (01/01/2019)

Campiña inglesa, siglo XIX. Durante la invasión de una plaga de zombis, la aguerrida Elizabeth Bennet y el arrogante señor Darcy harán lo imposible por detenerla.

Vida improvisada (01/01/2019)

Seis cómicos talentosos enfrentan una encrucijada cuando un miembro de su grupo de improvisación consigue un codiciado trabajo en televisión.

Bajos instintos 2 (01/01/2019)

Culpada por el asesinato de su prometido, una mujer se enfrenta al interrogatorio de un psiquiatra. ¿Tendrá él la fuerza de voluntad para resistir sus juegos mentales?

Soni (18/01/2019)

Con el respaldo de una jefa inquebrantable, una joven y temperamental policía lucha contra la discriminación y la violencia de género en Nueva Delhi.

The Confirmation (01/01/2019)

Un empleado de mantenimiento alcohólico crea un vínculo con su hijo de 8 años mientras buscan las herramientas que le robaron y viven una serie de desventuras.

Documentales y especiales

ReMastered: Masacre en el estadio (11/01/2019)

Durante años, un oficial del ejército de Pinochet fue culpado por el asesinato del cantante de protesta chileno Víctor Jara. Ahora busca la exoneración desde el exilio.

Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes (24/01/2019)

Un autorretrato cinematográfico que se sumerge en las cavernas de la mente de Ted Bundy, recreado a partir de las declaraciones del infame asesino serial.

Root Cause: Hasta la raíz (01/01/2019)

Un hombre busca por una década la causa raíz de sus enfermedades crónicas y descubre que las endodoncias son riesgosas para la salud.

The Story of Us with Morgan Freeman: Temporada 1 (27/01/2019)

Morgan Freeman viaja por el mundo para conocer las tradiciones, creencias, luchas e inspiraciones que unen a la humanidad.

Abducted in Plain Sight (15/01/2019)

Este documental sobre un crimen real cuenta la retorcida historia de la familia Broberg, de Idaho, que cae bajo el hechizo de un vecino sociópata.