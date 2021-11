Las lágrimas de Celeste Muriega tras escuchar la devolución de Lourdes Sánchez en La Academia: "Descubrí un ser hermoso"

Luego de lucirse en su performance junto a Maxi Diorio, Celeste Muriega no pudo evitar quebrar en llanto al escuchar la devolución de Lourdes Sánchez (que está en reemplazo de Jimena Barón) que no escatimó en halagos para la bailarina.

“Con Celeste nos conocimos en La Previa de La Academia (trabajan juntas en el ciclo que va de lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine) y descubrí una gran compañera. La verdad es que Celeste es una muy buena compañera”, comenzó diciendo.

Fue allí que la joven derramó varias lágrimas, emocionada por sus palabras y le devolvió el gesto: “Lourdes tiene todo. Descubrí un ser hermoso. Yo no había tenido la oportunidad de conocerla y así como se muestra, es como es. Tiene sus cositas, no tiene filtro. Cuando te quiere, te quiere y cuando no te quiere, te defenestra”.

Lourdes Sánchez: "La verdad es que Celeste es una muy buena compañera. Creo que tanto vos como Maxi, merecerían que lleguen a la final y por qué no, que ganar. Son muy talentosos". G-plus

“Sé todo lo que le pones y sos una luchadora desde hace años. Creo que tanto vos como Maxi, merecerían que lleguen a la final y por qué no, que ganar. Son muy talentosos”, cerró la pareja del Chato Prada, quien puntuó al equipo con un 10.