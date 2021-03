Las impactantes fotos del rostro quemado de Sebastián Estevanez en carne viva, tras el accidente con un bidón de alcohol: "Quiero concientizar"

A fines de agosto de 2020, luego de unas semanas de recuperación en su hogar, Sebastián Estévanez contó en sus redes sociales el grave accidente doméstico que sufrió en plena cuarentena obligatoria por el coronavirus. El actor quiso encender un fuego, pero ante la resistencia de la madera, le arrojó alcohol y el bidón le explotó en la cara. Incluso, le tomó una zona de la mano.

Recuperado del delicado accidente, Sebastián le dio un móvil a Intrusos en el que reflexionó sobre lo ocurrido y mostró por primera vez las fotos de su rostro y de su mano en carne viva, con el fin de que las personas no minimicen estos riesgos.

"No puedo mostrar ninguna foto porque si las llegan a ver se desmayan", comenzó diciendo Estevanez. Sin embargo, prontamente cambió de parecer, agarró su celular y compartió con la audiencia las impactantes imágenes.

"Voy a mostrar las fotos para concientizar a la gente, para que no le pase a nadie más. Porque no es joda, porque vos decís 'no me va a pasar nada'. Y te pasa... Así tenía la cara. Estaba hecho mierda", explicó el actor. G-plus

"Las voy a mostrar para concientizar a la gente, para que no le pase a nadie más. Porque no es joda, porque vos decís 'no me va a pasar nada'. Y te pasa. Yo pensé que nunca me iba a pasar esto. Así tenía la cara. Estaba hecho mierda", explicó el actor, mientras en pantalla se veía su cara en carne viva.

Luego, agregó: "Yo les mostraba las fotos a todos porque quería que no le pase a nadie más, pero todo el mundo me decía 'no muestres las fotos porque se van a viralizar'. Y yo les decía 'que se viralicen, si yo no quiero que le pase a nadie más'. Porque si vos me ves ahora a mí, decís 'fue una boludez lo que le pasó'. Y no, no es una boludez, y no quiero que le pase a nadie".