Las imágenes de la fiesta de Año Nuevo de Matías Defederico que preocuparon a Cinthia Fernández

Apareció el video que desató el escándalo de Año Nuevo entre Cinthia Fernández (33) y Matías Defederico (32), cuando la madre de las mellizas Bella y Charis (7) y Francesca (6) vio imágenes de la fiesta en la casa de Tamara Alves en donde se veía al exfutbolista un vaso de bebida supuestamente alcohólica en la mano.

"Se lo ve a Defederico chapando con la novia", comentó Pampito al describir el posteo de Stories que había publicado Alves en las primeras horas de 2022, en donde las dos hijas mayores de Cinthia estaban presentes, aunque no se las viera en el plano.

"Tamara Alves había dicho que era una reunión familiar y que no había alcohol. Pero ahí hay alcohol", comentó el panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

De todas formas, Estefanía Berardi defendió a Matías Defederico de las acusaciones de Cinthia Fernández, pese a que en un fragmento se ve al futbolista retirado sosteniendo un vaso con su mano izquierda: "Igual, ahí no se lo ve a Matías Defederico tomando alcohol. Chicos, yo no veo alcohol. Yo no vi nada en la mano".

CINTHIA FERNÁNDEZ PUSO EN EVIDENCIA QUE MATÍAS DEFEDERICO NO TENDRÍA REGISTRO

Más tarde, Pampito leyó un comunicado que también le había enviado Cinthia Fernández en donde dejaba en evidencia que Matías Defederico no contataría con el registro de conducir habilitado.

Así fue que el periodista contó que Defederico "fue suspendido y no podrá conducir por 180 días" porque "desaprobó la revaluación psicofísica de aptitud para conducir".