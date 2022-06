Las hijas de Fabián Cubero le hicieron una broma a Mica Viciconte y ella reaccionó: "Esto es un asco"

En medio de un viaje familiar con Mica Viciconte, Luca -el bebé que tienen en común- Allegra, Indiana y Sienna (frutos de su anterior matrimonio con Nicole Neumann), Fabián Cubero compartió un desopilante momento con broma incluida.

En el posteo que el exfutbolista subió a Instagram Stories se ve a Mica quejándose por un caramelo feo que le dio una de sus pequeñas, cuya broma causó la risa de sus hermanas y su papá.

“No, dame una (pastilla) que me guste. Ay, no, no, no, me hizo re mal. ¿Quién compra esto? No, no, dame una frutilla. Dame algo rico, esto es un asco, comelo vos”, se la escuchó decir a Viciconte, quien no ocultó el feo gusto que sintió al comer un caramelo.

“Jajajaja, malditas”, escribió Cubero en el video que divirtió a sus seguidores, con quienes suele compartir su día a día con la familia ensamblada.