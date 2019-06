Las fotos del último adiós a la Coca Isabel Sarli: el dolor de sus dos hijos, Isabelita y Martín

El cementerio de Olivos fue el escenario en el que se produjo el último adiós a la Coca Isabel Sarli, quien falleció el martes por la mañana a los 89 años. Sarli había ingresado al hospital el domingo 26 de mayo pasado por una "fractura de cadera izquierda secundario a caída de propia altura, más un cuadro de sepsis (infección) urinaria, que evolucionó con shock séptico, requiriendo asistencia respiratoria y soporte hemodinámico".

Se trató de un responso muy íntimo al que fueron solo los familiares más cercanos, como sus hijos adoptivos, Isabel y Martín, quienes se mostraron completamente desolados. Los restos de la Coca serán cremados en las próximas horas, y quedarán junto a los de su madre, María Elena Sarli, y rodeada de fotos de Armando Bo, el gran amor de su vida.

En un mensaje de audio de WhatsApp a Nosotros a la Mañana, "Coquita", hija de Isabel Sarli, describió su dolor: “Con ella se me fue mi corazón, se me fue todo. Son momentos muy difíciles, éramos muy pegadas. Vivíamos juntas y nunca me fui de la casa. Mi marido sabía que nunca me iba a poder despegar de ella. Era una excelente mujer y madre. Nadie la va a conocer como la conocí yo”.