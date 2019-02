Identificada a fuego con el universo del Bailando, este verano Majo Martino (33) se puso el traje de conductora en Avanza el verano por las tardes de Canal 26 desde Mar del Plata, luego de formar parte del panel de Los Especialistas del Show. A la espera de que arranque el Súper Bailando 2019 para sumarse a alguno de los programas satélites del gran show de la TV, la periodista participó de la cobertura de la Fiesta Nacional del Sol 2019, que tendrá un especial en eltrece con Marcela Kloosterboer e Iván de Pineda.

A diferencia de la temporada pasada, en la que integró el elenco teatral de Buscados, este verano la periodista se relajó y no acumuló trabajos. Tras lucir su lomazo en una producción de fotos para Ciudad, habló de todo, mientras define sus próximas vacaciones con una amiga: “Todavía no sabemos dónde vamos a ir, estamos decidiendo entre México o Brasil”.

-¿Cómo te encontró sentimentalmente el arranque de 2019?

-Estoy soltera. Hace bastante tiempo ya que no tengo novio. Obvio que tuve historias el año pasado, pero ahora la estoy pasando muy bien sola. Aprendí a disfrutar de mí misma, conectarme con la naturaleza, estar conmigo. Obvio que el mejor estado siempre es estando en pareja, me encanta. De hecho, me aburro si estoy mucho tiempo sola. Pero me tiene que gustar mucho una persona, no estoy con cualquiera por el hecho de llenar un vacío.

-¿Cuánto hace que no te sentís enamorada?

-No hace tanto tiempo. Soy bastante enamoradiza. No sé si es que me enamoro, pero sí que me engancho. Puedo estar seis meses sin estar con alguien y momentos en que me engancho más seguido.

-¿Por qué mantenés tanto hermetismo respecto de tu vida privada?

-Qué bueno que lo notan. A veces a una le adjudican más hombres de los que pasan en la realidad. Ojalá yo fuera tan salidora con chicos como tal vez se vea desde afuera. Me han involucrado con varios y muy pocos fueron verdad. Pero me cuesta manejar y hablar de mi vida privada, no me siento cómoda al exponer una relación. A menos que esté recontra de novia preparada, no me gusta. No me siento bien al exponer algo breve.

-Así y todo, ¿es verdad que en el verano te reencontraste con tu primer amor en un boliche?

-Sí, ja, ja. Fue muy divertido. ¡Está igual! Él ahora es un odontólogo de 36 años que vive en Mar del Plata, pero a mis 16 fue el que me dio mi primer beso posta. Es un pibe divino. Está soltero, sin hijos y me invitó a salir de vuelta.

-¡¿Y qué le dijiste?!

-Todo bien, tomamos algo, comimos, pero nuestro tiempo ya pasó. Yo me enamoré de él cuando era adolescente… Me llevó al banquito de la playa de Mar Chiquita donde nos besamos. Fue algo muy simple y no pasó mucho más que recordar anécdotas.

-¿Cómo se habían conocido en su momento?

-A mis 16 años una amiga me invitó a pasar las vacaciones en su casa de la costa. Entonces, una noche lo vi al “Odontólogo” en el bar del pueblo, que tenía un pool, y me enamoré al instante al ver su sonrisa. Como al día siguiente me volvía a Capital, cambié el pasaje para poder volver a verlo y que pueda pasar algo. Así fue que con él me di mi primer beso. Después de esa vez, los años siguientes volví de vacaciones porque quería volver a verlo. Y si bien no fue mi primera vez, ¡casi que lo fue!

-¿Cómo te llevás con el paso del tiempo?

-El paso del tiempo es más bien mental. Quizás a las mujeres nos corre más el paso del tiempo por el tema de la maternidad. Yo quiero ser mamá. Aunque si es por cómo me veo frente al espejo, me veo mucho mejor ahora que cuando era más joven. Creo que hay que mentalizarse, tener hábitos saludables. Por lo pronto no me hice cirugías en la cara, aunque no lo descarto cuando se más grande en caso de necesitarlo. ¡Creo que algo me haré! Igual, siento que no envejezco.

-¿Evaluarías ser madre soltera como hizo Juana Repetto, por ejemplo?

-Yo quiero tener un hijo en la medida en que esté en pareja. Las ganas de ser madre me nacen cuando me enamoro. Sola no tendría un hijo, porque quiero formar una familia. No sé qué haré cuando llegue al límite de edad para concebir...

-¿Cómo te manejás en cuanto a la alimentación y el ejercicio?

-No soy muy estricta, pero hace dos años fui a una nutricionista que me dio unos consejos básicos y me guío con eso. La alimentación es fundamental para que cambie el cuerpo. Por ejemplo, como mucha fruta o tomo muchos jugos, trato de comer suplementos antioxidantes como la cúrcuma o la espirulina. Durante el año hago gimnasia funcional dos veces por semana, como mucho. Pero ahora en el verano traté de meterle más pilas. En el último tiempo empecé a hacer aparatos, porque así el cuerpo se marca más, y lo complementé al funcional gym.

-¿Cómo fue la decisión de operarte las lolas?

-Me operé hace dos años. Fue por una exigencia mía, personal. Yo tenía lolas normales, no es que era chatita, pero después de ir al nutricionista y adoptar la nueva alimentación el cuerpo me cambió un montón, me puse más fibrosa y se me achicaron bastante. Entonces, quería tenerlas como las tenía antes. Por eso tomé la determinación de operármelas.

-¿Aceptarías pasar de la tribuna a la pista de ShowMatch?

-Aceptaría. No soy bailarina, pero en 2017 hice la salsa en trío con Christian Sancho y me divertí mucho, la pasé bárbaro. Había ensayado un montón porque soy perseverante y obsesiva, las cosas que hago quiero que salgan lo mejor posible y por eso le metí con todo. A los 9 arranqué estudiando teatro y a los 15 hice una comedia musical para chicos. Esa fue mi primera incursión en la danza y el canto.

