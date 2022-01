Las fotos jugadas de Oriana Sabatini junto a Paulo Dybala: se arrepintió, las borró y las volvió a subir

Oriana Sabatini (25) y Paulo Dybala (28) protagonizaron una producción de fotos sensuales al mejor estilo de la Spice Girl Victoria Adams y el crack retirado del fútbol David Beckham, e hicieron arder las redes sociales.

Tanta temperatura levantaron las imágenes que postearon besándose con sus torsos desnudos, que la hija mayor de Catherine Fulop borró la publicación original para eliminar una foto en la que se le notaba al borde de la censura el "side boob", y cubría una de sus lolas con una cruz negra.

Una a color y otra en blanco y negro, ella apareció sentada sobre él luciendo un pantalón blanco, mientras que el delantero de Juventus estaba con un pantalón negro para jugar a los contrastes.

"By the one and only @nicolasgerardin", comentó Oriana Sabatini en agradecimiento al fotógrafo que la retrató acaramelada con Paulo Dybala.

(La foto que Oriana Sabatini elimió de su posteo en Instagram)

EL ROMÁNTICO POSTEO DE ORIANA SABATINI POR EL CUMPLEÑOS DE PAULO DYBALA

En pareja hace ya cuatro años, a mediados de noviembre Oriana Sabatini le dedicó un súper romántico posteo a Paulo Dybala por su cumpleaños 28.

"Feliz cumple mi chiquito. Te deseo toda la felicidad del mundo hoy y siempre. Feliz de verte cumplir sueños cada año, te amo con toda mi alma. Por muchos mas", le dedicó Oriana a Paulo junto a un montón de emojis de corazones.

En ese momento, la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini compartió un álbum con significativas fotos juntos que ilustran los momentos más felices de su relación: se los puede ver riendo, a punto de darse un beso y disfrutando de las playas más lindas.