Las fotos de Esteban Lamothe y Charo López, enamorados y a los mimos: las primeras imágenes de la pareja

Esteban Lamothe y Charo López no se esconden: la flamante pareja de actores se mostró enamorada frente a las cámaras de Ciudad Magazine.

El actor de La 1-5/18 y la humorista fueron fotografiados a puro mimo tras el reestreno de la obra Desnudos, que él protagoniza junto a Gonzalo Heredia, Brenda Gandini, Sabrina Rojas, Luciano Cáceres y Mey Sacapola en el Teatro Metropolitan.

Después de la función de prensa de la obra, a la que Esteban se acaba de sumar tras la partida de Luciano Castro, Esteban y Charo se fueron abrazados y a los besos hasta el estacionamiento donde él tenía su auto.

Al ver a los paparazzi, Lamothe y la actriz sonrieron divertidos, compinches y dejando en claro que están en un gran momento.

Fotos: Movilpress

CHARO LÓPEZ HABLÓ POR PRIMERA VEZ DE SU NOVIAZGO CON ESTEBAN LAMOTHE

En una entrevista exclusiva con Ciudad, Charo se refirió a su historia de amor con Esteban, que este año se separó de la actriz Katia Szechtman: “Estamos re bien. Nos reímos mucho y estamos bárbaro”.

López, que acaba de estrenar la película Hoy se arregla el mundo, incluso contó cómo toman los memes sobre su supuesto parecido con Esteban.

“Es gracioso. Me parece una observación graciosa y que también es real. Es un chiste que se hacía antes de esta exposición. Ese chiste no me va a ofender para nada. Aparte, no está mal parecerse a Lamothe”, contó divertida.

Fotos: Movilpress.