Las fotos que confirmarían la reconciliación de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona: "Nuevo capítulo en Roma"

Con la duda latente sobre si Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona finalmente le dieron un cierre a su historia de amor, versión que tomó relevancia después de que al cantante se lo viera muy cerca de una señorita en un boliche, unas fotos confirmarían que hay nueva oportunidad entre ellos.

Así quedó demostrado en las imágenes que la famosa cuenta de Instagram @chusmeteando1 subió al muro donde se lo ve al ex de Jimena Barón, con quien tiene a su pequeño Momo, y a la hija de Diego Maradona posando sonriente para la foto.

“Nuevo capítulo para Giannina y Osvaldo en Roma”, reza la frase que acompaña las postales que rápidamente dieron que hablar entre los usuarios, que siguen de cerca el día a día de esta parejita que ya protagonizó varias idas y vueltas.

Días atrás, el cantante y exfutbolista había estallado contra el cronista del programa que conduce Ángel de Brito por América al querer entrevistarlo: “No me sigas”, comenzó diciendo. Luego, después de que el notero marcara su actitud, Daniel reaccionó rápidamente: “No, no te empujé, te puse el brazo y te dije ‘no me sigas’”.

“Laburás para alguien que no me cae bien. ¡Tomatela”, cerró el ex de Jimena Barón, con quien tiene a su pequeño Momo, dejando en claro que su malestar con el presentador.

¿Nueva oportunidad para el amor?

Fotos: Instagram

JIMENA BARÓN HABLÓ DE LA ARAÑA, DANIEL OSVALDO Y GIANINNA MARADONA

A poco de lanzar La Araña, el tema que estaría inspirado en el dolor que sintió después de que Gianinna Maradona (quien fue su gran amiga) comenzara una nueva historia de amor con Daniel Osvaldo (su ex, con quien tiene a su hijo, Morrison), Jimena Barón rompió el silencio y habló de la gran coincidencia que se dio cuando presentó su canción.

Indagada por el día que eligió dar a conocer su flamante hit, casualmente al mismo momento que Daniel confirmó su separación de Gianinna, Jimena expresó en una nota que dio para LAM: “Sí, un marketing imposible de calcular. Imaginate, ni idea”.

“Fue el mismo día y no estaba pautado, cuando lanzás un tema tenés que avisar tres semanas antes”, agregó, dejando en claro que no planeó esta movida.

"A MÍ ME IMPORTA EL PAPÁ DE MOMO PORQUE ES SU PAPÁ Y YO QUIERO QUE ESTÉ BIEN PARA, AUTOMÁTICAMENTE, TENER UN HIJO QUE ESTÁ CONTENTO". G-plus

Por último, la cantante sorprendió al hablar de su ex: “A mí me importa el papá de Momo porque es su papá y yo quiero que esté bien para, automáticamente, tener un hijo que está contento”.