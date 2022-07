Las fotos de China Suárez junto a Rusherking en su lanzamiento musical: mucho amor y amigos famosos

Luego de años de estudio y preparación, China Suárez se lanzó de lleno en la música, como cantante solista, y su novio, Rusherking, estuvo presente en tan significativo momento.

En un bar de Palermo, La China presentó oficialmente su primera canción solista, Lo que dicen de mí, escrita e interpretada por ella. En abril ya había sorprendido gratamente a sus fans colaborando con Santi Celli, en El juego del amor.

Más sobre este tema Pampita contó cómo es su relación con Wanda Nara, su vecina y quien está enfrentada a China Suárez

Como no podía ser de otra manera, Rusherking acompañó a su novia de cerca: la pareja arribó al evento de la manito, y se fue del mismo modo transcurrido el lanzamiento y la celebración, a la que asistieron amigos famosos de Suárez.

Ángela Torres, Brenda Asnicar, Malena Sánchez y Fernán Mirás fueron algunas de las personalidades del espectáculo que apoyaron a la China en el lanzamiento organizado por Jecan. También estuvo su madre, Marcela Riveiro, acompañada por su pareja.

Más sobre este tema El divertido video de China Suárez dándole un postrecito a Rusherking en la boca: "El avioncito"

LA CHINA SUÁREZ PRESENTÓ SU NUEVO TEMA, INSPIRADO EN EL WANDA GATE

En el videoclip se puede ver a China Suárez en un estrado, participando de una conferencia de prensa, rodeada de periodistas que toman nota y fotos desde sus asientos.

"Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Duele que me peguen mucho más que a ellos. Algo se desarma en el suelo. Ya me emborraché cada día de esta primavera, ya me fui, ya volví, ya perdí, nada es lo que era", dice una de las estrofas de la canción, que la artista compuso de puño y letra.

Fotos: Movilpress.