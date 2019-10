Las dulces palabras de Aníbal Pachano a Sofía que emocionaron a todos en el Súper Bailando: "El punto para arriba es por ser la hija que sos"

No fue un viaje más. Luego de que Aníbal Pachano le cumpla el sueño a su hija de conocer Nueva York a los 16 años, Sofía decidió retribuirle el gesto y visitar nuevamente aquella ciudad que tanto aman. Y esa misma emoción que los acompañó durante toda la travesía, se reflejó esta noche en la pista del Súper Bailando.

Al culminar su performance en el ritmo merengue, el jurado no escatimó en halagos para la participante. Pero lo más lindo se dio cuando (luego de que pidan el BAR) el artista pidiera la palabra para hacer algo mucho más profundo que sólo puntuar.

Aníbal Pachano: "Me tomo un segundito simplemente para decir que para mí fue un momento importante estar con mi hija en este viaje a Nueva York, el cual me lo regala". G-plus

"Me tomo un segundito simplemente para decir que para mí fue un momento importante estar con mi hija en este viaje a Nueva York, el cual me lo regala. Y yo tuve la suerte, en una etapa muy difícil de mi vida, poder juntar la plata para regalarle su primer viaje a Nueva York. Y hoy me lo devuelve ella. Y fue maravilloso", comenzó diciendo el jurado.

"La verdad es que aprendí mucho. Nos conocimos mejor. Nos llevamos divertidamente bien. Y eso para mí vale oro, en este momento en el que a veces me sentía medio medio, porque me faltaba mucho el aire. Y siento que este aire que me da es gracias a mi hija. Así que quería decir esto, simplemente, en el programa", agregó, entre lágrimas.

Y resumió: "No tengo mucho que decir técnicamente, porque la verdad es que lo hicieron perfecto. Pero lo más lindo es el punto para arriba es por ser la hija que sos".

Sofía Pachano: "Para nosotros tener esos 6 días en Nueva York fue muy importante, no pelear, solo tonteras…. Y pasarlo muy bien en familia. Te amo papá". G-plus

Con la voz quebrada y la emoción (que se podía ver en todas las caras de los presentes), Sofía cerró: "Es un poco difícil hablar. Pudimosr ir ahora, este momento de salud que está atravesando, porque ustedes acá lo ven muy bien, pero él a veces se viene directo de la quimio para acá. O de la quimio se va de viaje porque es un privilegiado. No todos están en su situación. Por eso para nosotros tener esos 6 días en Nueva York fue muy importante, no pelear, solo tonteras…. Y pasarlo muy bien en familia. Te amo papá".