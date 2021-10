Las amenazas a Mavys Álvarez tras sus fuertes declaraciones sobre Maradona: "La madre recibe mensajes horribles"

Las entrevistas que viene dando Mavys Álvarez, quien estuvo con Diego Maradona cuando tenía 16 años, causaron un escándalo por las serias acusaciones que realizó contra el Diez y su entorno. En Mañanísima (lunes a viernes a las 10:30 hs por Ciudad Magazine) contaron que la mujer está con mucho miedo porque su madre recibe amenazas.

“La madre de Mavys está en Cuba y uno de los temores más grandes que tiene ahora mismo es que le haga algo la seguridad del estado y las fuerzas represivas por hacer estas denuncias”, contó el periodista Mario Pentón, quien la entrevistó en su ciclo de la televisión de Miami.

“Si tú o tu familia vive en Cuba tienes miedo. Todas las personas con las que he conversado me cuentan toda la historia, pero cuando les pregunto si creen que puedo ir con una cámara me dicen que no porque creen que nunca más van a poder entrar a Cuba”, expresó.

“La madre de Mavys estuvo contando en el canal que le han estado escribiendo cosas horribles a través de mensajes de texto y que ella apagó el teléfono durante un tiempo”, señaló, en el ciclo de Carmen Barbieri, denunciando la complicidad política en la isla por el caso.

“Fijate hasta donde llega la maldad de este régimen que el padrastro de Mavys, el esposo de la madre de ella, al cabo de los años descubrieron que era un agente de la seguridad del estado cubano, y que se había acercado a la madre, y de hecho tuvo un hijo con ella, solo para espiar lo que hacían Mavys y Maradona. Es una cosa horripilante”, concluyó.