LAM, el programa de Ángel de Brito, hará un fuerte cambio de horario desde el lunes: "Ya lo puedo decir"

Gracias a su conducción en LAM, logró ponerse en el centro de la escena del mundo del espectáculo. El conductor del ciclo, Ángel de Brito, recibió un notición que afectará de manera positiva a su programa. Sin embargo, recién ahora, Marcelo Tinelli pudo comunicar el jugado cambio.

Antes de dar inicio al Bailando, Marcelo presentó, como cada noche, a Ángel. Y ante la mirada atenta del jurado, anunció que el horario del ciclo de espectáculos se modificará: "Desde el lunes, irá de 11 a 13".

A partir del lunes, LAM se emitirá de 11.00 a 13.00. G-plus

Divertido, Tinelli lamentó no haber podido ser el primero en dar el "notición: "Ayer no lo podía decir, pero hoy ya sí. Aunque lo dijeron antes los de eltrece, me garcaron... Quería dar la sorpresa y lo dijeron antes".

Siempre buena onda, Marcelo contó cómo el cambio de horario del programa de su colega modificará su rutina. "Ya no me voy a levantar tipo diez y media... A partir de ahora, tipo 11".

LAM siempre se emitió de 10.30 a 12.00... ¡hasta el lunes!