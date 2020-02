En LAM contaron el motivo por el que Cinthia Fernández abandonó Pasapalabra en una crisis de llanto: un nuevo conflicto con Defederico

Cinthia Fernández protagonizó un momento de mucha tensión el martes por la tarde cuando se disponía a participar de la grabación de Pasapalabra, el exitoso programa de entretenimientos de eltrece que conduce Iván de Pineda.

Pero en Siempre Show contaron que Cinthia se fue llorando del canal: “Estaba maquillándose y entró en una crisis nerviosa. Empezó a llorar sin parar y las maquilladoras intentaron contenerla. Nos cuentan que recibió un mensaje o estaba chateando con alguien y, de repente, se puso así. Empezó a llorar y a decir 'me quiero ir'. Ni siquiera Iván de Pineda, que se acercó a hablar con ella, la pudo retener. Estaba totalmente fuera de sí, diciendo 'me quiero ir, me quiero ir'”, reveló Noe Antonelli en el ciclo de Ciudad Magazine.

Más sobre este tema Cinthia Fernández abandonó la grabación de Pasapalabra en medio de una crisis nerviosa: "No paraba de llorar"

En Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito le envió su cariño a su “panelista suplente”: “Le mando un beso a Cinthia, que ayer vino a grabar Pasapalabra y se descompuso, le agarró un ataque de angustia. A mí me dijo que era un problema familiar”.

Entonces, Karina Iavícoli contó que el motivo de su crisis estaría relacionado a Matías Defederico, su exmarido y padre de sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca.

Iavícoli: "Está teniendo problemas de vuelta con Defederico. Lo que se habría enterado Cinthia es que él quiere sacar a las nenas de la obra social y no sé si no la tiene a ella también" G-plus

“Yo pude averiguar algo, no por parte de ella. Está teniendo problemas de vuelta con Defederico. Lo que se habría enterado Cinthia es que él quiere sacar a las nenas de la obra social y no sé si no la tiene a ella también. También sé que no le actualiza la cuota hace un año. Lo de la obra social es muy complicado”, aseguró la periodista.

Por su parte, Mariana Brey agregó: “Ayer hablé varias veces con Cinthia y ella estuvo realmente todo el día ocupándose de las chicas, comprando los uniformes, fue al colegio a hacer un trámite, compró los útiles, etc. Creo que realmente colapsó y siento que está mal. Desconozco lo de Defederico pero está sobrepasada porque está ocupándose de todo lo de las nenas sola cien por ciento”.