Lali Espósito y Tini Stoessel: la foto de su encuentro buena onda en el show de Nathy Peluso

Nathy Peluso aterrizó en Argentina en el marco de su gira Calambre Tour 2022. Fanáticas, Lali Espósito y Tini Stoessel no se perdieron su impactante primera presentación en el Movistar Arena.

Lali y Tini, dos de las cantantes argentinas más populares y queridas, tanto en su país como en el exterior, se cruzaron en el show de Nathy y se fotografiaron re buena onda, pese a que el público, en general, busca enfrentarlas.

Las cantantes, que siempre se mostraron buena onda pese a los rumores de enemistad, se abrazaron y sonrieron ante la cámara, contentas por haber disfrutado juntas del talento de su colega argentina que vive en España.

La foto fue compartida en Twitter por una fan, que celebró la unión de las artistas.

NATHY PELUSO SE DEFENDIÓ DE LAS CRÍTICAS A SUS DICHOS EN LAS REDES SOCIALES

Los seguidores de Peluso no le perdonaron su preferencia por España y le echaron en cara que factura millones con el supuesto uso de imagen latina que hace en ese país, y los temas con los que homenajeó al lugar en el que vivió hasta los 9 años: Buenos Aires y Argentina, además de las menciones que hizo a Mercedes Sosa en sus shows.

“Leyendo cómo me critican mientras me como una pastafrola que me hizo mi vieja, lol el mundo es un cuadro (sic)”, se limitó ella a escribir en Twitter junto a una imagen de un supuesto manjar.

Pero hasta en eso fueron críticos sus seguidores, ya que un usuario de esa red social, ya que descubrió que la foto de la pastafrola no era original sino que había utilizado una de archivo. “Nathy Peluso sacando una imagen de Google para demostrar su argentinidad, ja, ja, ja”, escribió junto a las pruebas.